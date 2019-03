Did the US shut down Venezuela’s largest power station with a Cyber Attack?

The evidence strongly suggests that they did – here’s howhttps://t.co/KxXEKSNJ99#VenezuelaCoup pic.twitter.com/rGYijJDR2z — Ian56 (@Ian56789) 10. März 2019

“Jemand entweder aus dem amerikanischen oder isrealischen Militär ist in die PLC-Kontrollen des 12-Gigawatt Guri Wasserkraftwerks eingedrungen. Sie haben das System angegriffen, dass den Wasserfluss durch die Ventile des Damms regulierte, die das Wasser zu den Turbinen schicken. Das ist genau die Art von Angriff, für die Stuxnet vermutlich geschaffen wurde. Sie haben die Ventile vollständig geöffnet. Sie (oder der Virus, den sie eingesetzt haben, vermutlich Stuxnet) berichteten dann den Ingenieuren auf den Anzeigen, dass das Wasser und die Turbinengeschwindigkeit normal seien. Wegen des enormen Drucks vom Damm schoben die Turbinen eine Überlast in das venezolanische Stromnetz, gerieten in Konflikte mit anderen Kraftwerken andernorts (nachdem deren Schutzvorkehrungen auch per Virus abgeschaltet wurden), ließen alles hochgehen und lösten dadurch einen landesweiten Stromausfall mit ernsten Langzeitschäden aus.

Wir haben gerade zu sehen bekommen, was Stuxnet mit dem weltweit drittgrößten Kraftwerk anstellen kann. Mehreren Venezolanern ist es gelungen, per Twitter mitzuteilen, dass die Turbinen in Guri die Frequenz überschritten haben; diese Tweets wurden inzwischen gelöscht. Nur absichtliche Sabotage wäre dazu im Stande. Es ist so gut wie sicher, dass die USA dahinter stecken, ein plausibles Abstreiten ist so gut wie unmöglich, insbesondere nach dem Tweet von Pompeo. Sehr wahrscheinlich werden Trolle behaupten, Venezuelas Netz sei schlecht. Das ist eine Lüge; ich habe recherchiert, und tatsächlich war es eines der modernsten Netze weltweit, reif für eine Virusattacke (AdÜ: je mechanischer die Steuerung eines Kraftwerks ist, desto unwahrscheinlicher ist ein Virenangriff). Nach Modernisierungen ist Guri größtenteils eine Anlage aus dem Jahr 2010, die ursprünglich Ende der 1980er ans Netz ging (was nach den Standards für Kraftwerke immer noch nicht alt wäre). In den USA gibt es nichts von Bedeutung, das so neu und zusätzlich noch modernisiert wäre. Die Geschichten, dass die Venezolaner schlechte Anlagen hätten, sind freche Lügen, die nur der Propaganda dienen.” Via Dagmar Henn

….passend dazu…. Kein wunder wird das Video auf allen Plattformen immer wieder gelöscht. Die Laufzeit ist nur knapp 2. Minuten. Die Aussage von Edward Snowden zeigt auf das die NSA alle Möglichkeiten hat andere Länder in Gefahr zu bringen und unter False-Flag-Aktionen ganze Länder zu destabilisieren. Auf YouTube ist es Weltweit gesperrt und auf Vimeo wurde gleich der ganze Kanal gelöscht. Die NSA hat auf alles zugriff arbeitet verdeckt und ohne Transparenz und ist gefährlicher als jede Terror-Organisation auf diesem Planeten.