Meghan McCain ist eine falsche, heulende Arschkuh

Es gibt den Spruch, dass Kinder zu haben dasselbe ist wie Unsterblichkeit zu erlangen. Im Fall von Meghan McCain ist der Apfel gewiss nicht weit vom kriegstreiberischen Psychopathen gefallen.

The View ist eine amerikanische Talkshow am Morgen, in welcher von einer Frauenrunde mit radikal unterschiedlichen politischen Ansichten – das reicht vom Neokonservatismus der Demokratischen Partei bis zum Neokonservatismus der Republikaner – aktuelle Ereignisse diskutiert werden. Innerhalb dieses mikroskopischen Overton-Fensters aus öffentlicher Debatte ging es zu Beginn der heutigen Show um eine Parlamentsdebatte, in der es um eine Resolution ging, die Kritik von Ilhan Omar über Amerikas Verwicklung mit der israelischen Regierung zu verurteilen. Mehr hier…..