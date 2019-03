Die politische Rochade in Deutschland in 2019

2019 wird für Deutschland ein Wahljahr mit besonderem Gewicht. Es finden vier Landtagswahlen und die Wahlen zum EU-Parlament am 26. Mai 2019 statt. Am 26. Mai in Bremen, am 1. September in Brandenburg und am 27. Oktober in Sachsen und Thüringen. Und nach den Umfragen wird die AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen mindestens großen Erfolg haben oder sogar die Regierung stellen. [1] [2]

Gegen die voraussichtlichen Wahlergebnisse läuft bereits eine umfassende Kampagne. Angefangen hat es damit dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD öffentlich als Prüffall eingestuft und die Jugendorganisation der Junge Alternative sowie die Teilorganisation Der Flügel zu Verdachtsfällen erklärt hat. Damit haben Sie nicht nur gegen die…..