Das russische Fernsehen über den Umgang mit den dunklen Seiten der Geschichte

Vergangenheitsbewältigung ist für jedes Volk ein heikles Thema, niemand weiß das besser, als wir Deutschen. Das russische Fernsehen hat sich in der Sendung „Nachrichten der Woche“ am Sonntag ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Der Grund war, dass der Vatikan angekündigt hat, ab 2020 die Akten aus der Nazi-Zeit für Historiker zu öffnen. Es geht dabei um die Vorwürfe an den damaligen Papst Pius, mit Hitler mehr oder weniger kollaboriert zu haben.

Da dieser Teil der Sendung keine interessanten Erkenntnisse brachte, die Archive sind ja noch geschlossen, habe ich ihn nicht übersetzt. Interessant wurde es aber, als in der Sendung dann beleuchtet wurde, wie verschiedene Länder mit den…..