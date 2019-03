Präsident Bouteflika eine Geisel, das algerische Volk hinter Gittern

Weder die algerische Presse, noch selbst die internationalen Medien berichten, was in Algerien wirklich passiert. Aber ein fast völlig gelähmter Präsident soll ein Land von 42 Millionen Einwohnern leiten. Eine undurchsichtige Macht führt dort in seinem Namen einen grotesken Wahlkampf unter Verstoß gegen die Gesetze und die Verfassung. Währenddessen geht ein Volk gegen diese Farce massiv auf die Straße.

Saïd Bouteflika (Foto) hat die Krankheit seines Bruders benutzt, um die Macht zu ergreifen. Er übt die Präsidentschaft an Stelle des gewählten, fast vollständig gelähmten Präsidenten aus.

Algerien ist heute mit einer tragikomischen politischen Szene konfrontiert: auf der einen Seite: Massendemonstrationen gegen die illegale Kandidatur eines halbtoten, auf alle Fälle gelähmten Präsidenten, auf der anderen Seite, ein System, das populäre Forderungen ignoriert und darauf besteht, Präsident Bouteflika aufzudrängen, auch wenn es verfassungs- und gesetzeswidrig ist.

Zum dritten Mal hat das algerische System die Kandidatur des Präsidenten Bouteflika, für eine fünfte Amtszeit, angekündigt. Allerdings erlaubt die Verfassung nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten. Die Algerier protestieren seit zwei Wochen, mit Massendemonstrationen im ganzen Land zum ersten Mal in der Geschichte des Landes.

Die algerischen Bürger stellen sich viele Fragen:

Wird Algerien ein neues Libyen werden?

Beabsichtigt die Macht wirklich, Gewalt anzuwenden, um Präsident Bouteflika aufzudrängen, obwohl er gelähmt ist und es verfassungswidrig ist und trotz der Ablehnung des Volkes?

Warum ist es Frankreich und den Vereinigten Staaten…..