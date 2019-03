Syrien – Kriegsbericht vom 6.-7. März 2019: Großangriff der Armee auf terroristische Infrastruktur

Am 6. März hat die Syrisch Arabische Armee (SAA) einen massiven Raketenangriff auf Stellungen der Islamischen Turkestan Partei (TIP) in Jisr al-Shuguhur, im Nordwesten der Provinz Idlib, durchgeführt. Das war der erste Angriff dieser Art in dieser Region seit fünf Monaten.

Der Angriff soll eine Reaktion auf den jüngsten Anstieg des Feuers von Milizen auf von der Regierung gehaltenes Gebiet im Nordwesten von Hama, wobei es regelmäßig zu Opfern unter der Zivilbevölkerung gekommen war.

Unabhängig davon hat die SAA das Hauptquartier von Jaysh al-Izza in der Stadt….