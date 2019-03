Kaschmir: Abschüsse und Verkäufe

Eine indische Suchoi Su-30MKI. Foto: Alan Wilson. Lizenz: CC BY-SA 2.0

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist in gewisser Weise auch ein Stellvertreterkrieg, in dem sich russische mit amerikanischen und chinesischen Waffen messen

Am 14. Februar starben bei einem Anschlag der Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed (JEM) im indischen Teil Kaschmirs über 40 Polizisten der Spezialeinheit CRPF. Seitdem kam es zu Bombardements, Luftkämpfen und anderen Gefechten mit indischer und pakistanischer Beteiligung. Aussagen darüber, was bei diesen Kämpfen herauskam, lassen sich jedoch nur sehr begrenzt treffen. Das liegt vor allem daran, dass das pakistanische und das indische Militär Informationen herausgeben, die sich sehr stark widersprechen, aber von den staatsnahen Medien in den jeweiligen Ländern trotzdem als Wahrheit präsentiert werden.

Das klappt auch deshalb gut, weil das Militär Versuche anderer Medien, Sachverhalte durch Inau…..