In westlichen US-Städten breitet sich Elend aus

Wenn Filmemacher in Hollywood das nächste Mal einige Szenen des gesellschaftlichen Zusammenbruchs, der Anarchie und apokalyptischer Bilder filmen müssen, können sie viel Geld bei ihrem Spezialeffekt-Budget sparen. Alles, was sie tun müssen, ist, ihre Kameras zu nehmen und den Highway 101 herunterzufahren, in der Innenstadt auszusteigen und den Skid Row District in Los Angeles zu filmen.

Sie können ihre Kameras überall hin richten und werden mit harten, beunruhigenden Bildern von einer zerfallenden amerikanischen Großstadt belohnt. Ein permanenter Geruch von Urin durchdringt die Luft, und Müll wird überall verteilt. In der städtischen Betonlandschaft gibt es provisorische Lager mit Decken und Planen. Glückliche Bewohner der Gegend können in verlassenen Fahrzeugen oder Zelten schlafen.

„Es ist an der Zeit, dass auch die Bundesregierung eingreift“, sagte Garcetti zum Auftakt des jährlichen „Obdachlosenzählens“ 2019 in Los Angeles. Garcetti erklärte, dass das Obdachlosenproblem in Washington, D.C., schlimmer sei als das in L.A. pro Kopf. „[Die Obdachlosen sind] direkt neben dem Weißen Haus, direkt neben dem Rathaus.“

„Das ist etwas, bei dem jeder Regierungschef die Parteilichkeit ablegen und Ergebnisse erzielen muss.“

Und selbst wenn einkommensschwache Bewohner von Los Angeles ein Dach über dem Kopf finden, stehen die Chancen gut, dass der Ort von Ratten und den dazugehörigen Flöhen befallen ist. Wenn die Beulenpest jemals ein Comeback erleiden würde, könnte Los Angeles den Startschuss dafür abgeben.

Los Angeles galt einst als Paradies. Jetzt ist es für viele ein übelriechender Ort ohne Hoffnung. Wenn Obdachlosigkeit in Amerika eine Hauptstadt hätte, dann wäre es L.A.. Aber es ist weit entfernt davon entfert, der einzige Ort zu sein, an dem sich das Elend ausbreitet.

Wenn Sie von Los Angeles aus auf der I-5 nach Norden fahren, landen Sie schließlich in San Francisco, wo Tony Bennett sein Herz verloren hat. Heutzutage müssen die Herzkammern des Schnulzensängers um Platz kämpfen zwischen ausgemusterten Drogenutensilien, immer aggressiveren Bettlern und menschlichem Kot auf der Straße.

Finanzmanager Bill Blain dokumentierte bei Zero Hedge, was er bei einem kürzlichen Besuch in der Stadt an der Bucht sah: „Ich fand es ziemlich schockierend, wie viele Leute auf den Bürgersteigen schliefen, wie der Geruch von Mariuhana und Drogenutensilien überall, der Dreck, die psychische Erkrankung und Degeneration, die man nur wenige Meter vom Finanzplatz entfernt sieht, der zum Silicon Valley führt. Es ist eine Stadt, in der die Mittellosen für die Eliten von Uber unsichtbar geworden zu sein scheinen.“

Letztes Jahr führte die NBC Bay Area eine inoffizielle Umfrage in einem Gebiet mit 153 Häuserblocks der Stadt durch. Die Umfrage ergab, dass jeder Block Müll enthielt, mehr als 300 Haufen menschlicher Fäkalien bei 96 dieser Blöcke und mehr als hundert gebrauchte Drogennadeln, die einfach auf den Straßen der Stadt lagen.

San Francisco ist eine der reichsten Städte der Welt. Es ist jetzt auch eine der ekelhaftesten.

Aber das ist nicht das Ende des Ekels. Weitere 650 Meilen nördlich der I-5 liegt die Stadt Portland, Oregon, ein Zentrum von fortschrittlicher Politik, Antifa-Schlägern und Schmutz.

„Unsere Stadt ist zu einer Senkgrube geworden“, sagte Daryl Turner, der Präsident der Portland Police Association. „Die Liebenswürdigkeit, die Portland einst zu einer einzigartigen und lebendigen Stadt gemacht hat, wird jetzt durch menschlichen Kot in Geschäftshäusern, in unseren Parks und auf unseren Straßen ersetzt.“

Laut Turner hat der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, Polizisten angewiesen, bei bestimmten Verbrechen, die von Obdachlosen begangen wurden, wegzusehen.

Nach Abschluss der Fahrt auf der I-5 erreichen wir Seattle, Washington. Seattles Obdachlosenproblem wurde als das schlimmste in den Vereinigten Staaten pro Kopf beschrieben. King County, wo Seattle die wichtigste Stadt ist, hat den dritthöchsten Anteil von Obdachlosen an der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten – nur Los Angeles und New York haben mehr.

Ähnliche Szenen von Elend gibt es in Seattle. Müll sammelt sich in Haufen unter Autobahnbrücken, wo sich die Obdachlosen versammeln, um dem berühmten Regen der Stadt zu entkommen.

In Seattle finden gleichzeitig an zwei Stellen ein Bauboom statt. In einem sind High-Tech-Türme in der ganzen Stadt zu finden, die für Wohlstand und Firmenneugründungen stehen. Die anderen zeigen blaue Planen, Zelte und die damit verbundene Unordnung und den Gestank der ungewaschenen und unterernährten Gemeinschaften von noch mehr Obdachlosen.

In Seattle und den anderen Städten versammeln sich die Obdachlosen eher in Gemeinden; Lager, die sie selbst errichten. Indem sie sich zusammenschließen, erleben die Obdachlosen ein Gefühl der Sicherheit, zusammen mit anderen unter ähnlichen Umständen zu sein. Im Jahr 2017 stimmte der Stadtrat von Seattle dafür, drei weitere Lager mit jeweils bis zu 100 Einwohnern zu genehmigen.

„Genehmigte Lager sind meiner Meinung nach keine langfristige Strategie zur Beendigung der Obdachlosigkeit“, sagte der damalige Bürgermeister von Seattle, Ed Murray. „Aber geplante, organisierte Lager haben weniger Auswirkungen auf unsere Nachbarschaft und bieten eine sicherere Umgebung als das, was wir heute auf unseren Straßen sehen.“

Alle diese Städte haben mehrere Gemeinsamkeiten. Sie alle sind Orte von großem Reichtum. Sie alle geben Millionen von Dollar für ihr Obdachlosenproblem aus, mit wenig bis gar keinem Ergebnis. Und alle werden seit tatsächlich Jahrzehnten von Linken regiert.

Übersetzung LZ

Bilder: Gabrielle Lurie for The New York Times