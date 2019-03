Im Rampenlicht: Die Kaufleute des Todes – Lockheed Martin Corp. und Co.

Mit der Artikelserie “Im Rampenlicht” will ich in unregelmäßiger Abfolge die Frage beantworten, wer hinter dem von mir genutzten Begriff der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) konkret steckt. Heute widme ich mich in diesem Kontext dem militärisch-industriellen Komplex, der ein wichtiger Bestandteil der IGE ist und laut neuester Zahlen des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) allein sein ihm von den Regierungen “zugewiesenes Budget” im Jahr 2017 um 1,1% steigern konnte. Mehr hier…..



Ähnliche Beiträge