“Green Deal”: Kommt es zu offenen Auseinandersetzungen zwischen Trump- und Ocasio-Cortez-Anhängern?

AP

Das Narrativ, welches gerade “aufbereitet” wird, ist dabei faszinierend und verängstigend zugleich. Lassen Sie uns einen Blick auf dieses Narrativ werfen:

Auf republikanischer Seite haben nach der Wahl 2016 Befürworter der US-Souveränität die “alte Garde” abgelöst und die Kontrolle über die Partei erlangt, was allgemein in der Hochleistungspresse gerne mit dem Schlagwort “Populismus” versehen wird. Sie verdrängten die Linken, die dachten sie hätten die Wahl eh bereits gewonnen. Nach der Niederlage Hillary Clintons suchten die Demokraten verzweifelt nach einem Halt und einer Erklärung und mussten feststellen, dass sie die schlechtmöglichste Kandidatin aufgestellt hatten und in ihren Positionen nicht “extrem genug” waren. Daher planen sie jetzt nicht nur Trump aus dem Amt zu ….