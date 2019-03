Wissenschaftler entwickeln Gehirn-Chips, um Menschen zu Super-Intelligenten zu machen

Intelligenz ist in den Natur- und Sozialwissenschaften längst ein Thema. Ist Intelligenz eine Frage der genetischen zusammensetzung, ist es etwas, das ein Mensch entweder hat oder einfach nicht hat? Oder wird Intelligenz in erster Linie durch Erziehungsmethoden, ein günstiges soziales Umfeld und überlegene Bildungsmethoden aufgebaut?

Bild Sebastian Kaulizki Fotolia.com

Jetzt könnte eine neue Innovation einen ernsthaften wende in den Mittelpunkt dieser Debatte stellen. Es ist die vorgeschlagene Schaffung eines Gehirnimplantat-Chips, der es einer Person ermöglichen könnte, mit einem einzigen Gedanken auf die gesamte Kraft des Netzes zuzugreifen.

Super-Intelligence-Chips sollen in fünf Jahren auf den Markt kommen.

Der Chip ist die Idee von Dr. Moran Cerl, einem Neurowissenschaftler und Wirtschaftsprofessor an der Northwestern University, der in Zusammenarbeit mit Führungskräften im Silicon Valley arbeitet, die er nicht nennen möchte. Dr. Cerl erklärt, dass dieser Chip über eine Internetverbindung funktionieren würde, die es einer Person ermöglichen würde, auf die Antworten auf alle Fragen zuzugreifen, die sie haben könnte. Er sagte, dass der Gehirnchip in nur fünf Jahren auf dem Markt sein könnte.

Dr. Cerl ist nicht allein damit beschäftigt, diese Art von Superchip zu entwickeln, der das menschliche Gehirn mit dem Internet verbindet. Ingenieure von Facebook haben auch hart an der Entwicklung eines so genannten “Brain-Compute-Interfaces” gearbeitet, und der umstrittene Tesla-CEO Elon Musk hat auch in seinem Unternehmen Neuralink ein ähnliches System unterstützt, das darauf abzielt, Blindheit zu heilen.

Dr. Cerl erklärt, dass der Forschungsschwerpunkt derzeit darin besteht, die Logistik herauszufinden, um den Chip tatsächlich in die Köpfe der Menschen zu bekommen. “Jeder verbringt im Moment viel Zeit damit, Wege zu finden, um Dinge ins Gehirn zu bringen, ohne ein Loch in den Schädel zu bohren”, sagte Cerf. “Kannst du etwas essen, das dann tatsächlich in dein Gehirn gelangt? Kannst du Dinge in Teilen essen, die sich dann in deinem Kopf ansammeln?”

Unabhängig davon, auf welcher Methode diese Unternehmen und Einzelpersonen schließlich landen, ist die Ankunft des Intelligenzchips etwas, mit dem die Gesellschaft in naher Zukunft zu kämpfen haben wird. In der Tat leben in den Vereinigten Staaten bereits etwa 40.000 Menschen mit Smart Chips, aber diese sind nur für bestimmte medizinische Zwecke bestimmt.

Wenn der Markt wächst, werden klare ethische Probleme durch den Intelligenzchip auftauchen, und es ist ein Problem, das Cerl selbst erkennt. “Das ist kein wissenschaftliches Problem mehr. Das ist ein soziales Problem”, sagte Cerf. Apropos die Leute, die diese Chips installiert haben: “Sie können Geld verdienen, indem sie nur an die richtigen Investitionen denken, und wir können es nicht; also werden sie reicher werden, sie werden gesünder werden, sie werden länger leben.” Da diese Chips zweifellos nur denjenigen zur Verfügung stehen, die bereits Wohlhabend sind und die verlangten Dollars zahlen können, laufen sie Gefahr, die wachsende Kluft der Ungleichheit in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich zu verewigen.

Superintelligente Menschen und A.I. werden direkt mit der Cloud verbunden sein. Sie haben sofortigen Zugriff auf riesige Mengen an Informationen. Normale Menschen werden dann wie Neandertaler sein.