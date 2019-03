Richtig wählen im Kanton Zürich

Am 24. März finden im Kanton Zürich Kantons- und Regierungsratswahlen statt. Eine Woche später sind Luzern und Baselland an der Reihe. Wenn Sie stimmberechtigt sind, sollten Sie unbedingt wählen, denn Sie sind direkt betroffen von den Entscheiden des neuen Kantonsparlaments und der neuen Kantonsregierung. Dem Kanton Zürich zum Beispiel geht es gut. Er bildet den eigentlichen Wirtschaftsmotor in der Schweiz. Dies ist auch das Verdienst von SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker und der SVP-Fraktion, die im Kantonsparlament mit Abstand die stärkste Kraft stellt. Ich möchte Sie dringend aufrufen, die SVP-Liste einzusenden oder in die Urne zu legen. Bei den Zürcher Regierungsratswahlen empfehle ich Ihnen die beiden SVP-Vertreter Ernst Stocker und Natalie Rickli zusammen mit den andern Bürgerlichen Carmen Walker Späh, Silvia Steiner und Thomas Vogel. Mehr dazu in meiner aktuellen Sendung. Vergessen Sie nicht, sich für meinen Newsletter anzumelden. Informationen dazu finden sie unter www.thomasmatter.ch.

