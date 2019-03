Der Zionismus bedroht uns alle Von Evelyn Hecht-Galinski

Wenn der Botschafter des „Jüdischen Staates“, Jeremy Issacharoff, loslegt, dann wissen wir, was uns erwartet: Fake-News und Hasbara (Propaganda). Was er jetzt aber in der „Springernden-Bild“ von sich gab, war an Hetze nicht zu überbieten. (1) Nein, ganz gewiss nicht bedroht die Hisbollah Europa, sondern es ist fraglos das von ihm vertretende zionistische Staatsterrorregime. Und ganz gewiss nicht die von ihm halluzinierten „Antisemiten von Gaza bis Teheran“ bedrohen – die Atommacht (!) – Israel mit dem Tod, sondern es ist doch sein Staat, der ständig Drohungen ausspricht, diese unterstützt mit willkürlichen Bombenangriffen, Überwachungen zur Luft und See, und der weder vor gezielten Tötungen noch außergerichtlichen Hinrichtungen zurückschreckt. Während Israel alles versucht, den Libanon zu destabilisieren, sollten wir Hisbollah als Stabilitätsfaktor sehen.

Deutsche Unterwerfung unter zionistische Staatsterroristen

Issacharoff greift nicht nur die UNO an für unzählige, absolut berechtigte Resolutionen, sondern rügt auch noch Bundespräsident Steinmeier wegen…..