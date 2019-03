In einem Gespräch mit dem Senatsausschuss für Streitkräfte argumentierte General Curtis Scaparrotti, der NATO-Oberkommandant Europa, dass die USA noch mehr Truppen und Kriegsschiffe nach Europa schicken müssten, um “gegen Russland gewappnet zu sein”.

Gen. Curtis M. Scaparrotti, United States European Command

Volker Ramspott/Army

Obwohl die Militärausgaben Russlands in den nächsten Jahren sinken sollen, argumentierte Gen. Scaparrotti, dass die “wachsende” russische Bedrohung noch mehr Ausgaben der USA für Europa rechtfertige. Dies ist natürlich ein häufiges Argument für die Beamten des Pentagon gewesen, und deshalb haben die USA überhaupt eine so große Anzahl von Truppen in Osteuropa.

Das Pentagon scheint entschlossen, Russland weiterhin als Grund zu benutzen, um die Militärausgaben in Zukunft zu erhöhen oder schließlich einen riesigen Krieg mit einer militärischen Konfrontation zu beginnen.

Zu diesem Zweck bestätigt der General auch, dass die USA erwägen, noch mehr Waffen an die Ukraine zu schicken, um sie im Kampf gegen Russland einzusetzen. Die Führung der Ukraine hat wiederholt den Beginn des Dritten Weltkriegs mit Russland vorhergesagt.

Obwohl die Waffen für die Ukraine nominell dazu bestimmt sind, gegen ethnisch russische Rebellen eingesetzt zu werden, beinhalten sie Panzerabwehrwaffen, und die neue Lieferung würde sich auf Flottenwaffen konzentrieren, die eindeutig nicht für den Bürgerkrieg bestimmt sind.