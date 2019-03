Macht Putin sich bereit? Ja sagt Russlands Finanzen, dass es auf den Krieg vorbereitet ist

Der russische Präsident Wladimir Putin bereitet sich auf den Krieg vor. Einen Krieg mit Hauptwaffen, bei denen es sich nicht um Überschallraketen und Atomtorpedos handeln wird, mit denen er sich ein Jahr lang rühmte.

Putin hat eine Finanzfestung errichtet, die laut Regierungsvertretern und Kreml-Beratern die Wirtschaft vor Angriffen schützen und die USA und ihre Verbündeten dazu ermutigen wird, die militärischen Fähigkeiten und Absichten Russlands zu bewerten.

Putin hat dieses Ziel angestrebt, seit er zur Jahrtausendwende an die Macht kam. Das Problem wird vor dem Hintergrund der nächsten Krise mit dem Westen immer dringlicher. Als vor zehn Jahren die globale Finanzkrise eintrat, verlor der wichtigste Aktienindex Russlands drei Viertel seines Wertes. Und vor fünf Jahren, nach dem Zusammenbruch der Ölpreise und der Verhängung von Sanktionen wegen der Situation in der Ukraine, fiel der Rubel gegenüber dem Dollar um die Hälfte, was zur längsten Rezession während Putins Herrschaft führte.

Jetzt ist Russland wieder auf dem Vormarsch, obwohl das Budget sehr gekürzt wurde. Die Gesamtausgaben des russischen Finanzministeriums in diesem Jahr (etwa 270 Mrd. USD) machen weniger als die Hälfte der Ausgaben des Pentagon aus. Letztes Jahr wurde das Land zu einer der drei G20-Überschussländer, und seine Schuldenlast ist die niedrigste in dieser Gruppe.

Der Anstieg könnte mit der Entscheidung zusammenhängen, die Putin im Herbst 2016 bei einem geschlossenen Treffen mit seinen Wirtschaftsberatern getroffen hat. Russland hat beschlossen, alle Öleinnahmen ab einem bestimmten Preisniveau zu absorbieren und die überschüssigen Erträge an den Nationalen Wohlfahrtsfonds umzuleiten. Genauer gesagt, dies sind Öleinnahmen zu einem Preis von mehr als 40 US-Dollar pro Barrel.

Analysten stellten fest, dass eine solche Entscheidung politische Risiken mit sich brachte. Am Vorabend der Wahlen arbeitete Putin mit einer schrumpfenden Wirtschaft und kontrollierte gleichzeitig die militärische Intervention in Syrien.

Anstatt die Kosten zu erhöhen und rivalisierende inländische Gruppen zu beruhigen, die sein Kontrollsystem unterstützen, reduzierte Putin die Gesamtausgaben, einschließlich der Verteidigung. Zur gleichen Zeit behielt die Zentralbank der Russischen Föderation ihre Reserven bei und lehnte den kostspieligen Schutz des Rubels ab. Die Aufsichtsbehörde konzentrierte sich auf den Kauf von Gold und Yuan, während sie die Anleihen der Vereinigten Staaten zusammenkürzte.

„Putin erhöht die Einsparungen, da sie ihm Kraft geben. Er braucht Geld, um den Westen zu bekämpfen, bei zunehmenden Sanktionen und künftigen Wirtschaftskrisen“, sagte Andrei Kolesnikow, Politikwissenschaftler am Carnegie Moscow Center.

Finanzinstitutionen wie der IWF befürworten diese Maßnahmen diskret, da Washington und Brüssel wiederholt mit Strafmaßnahmen gedroht haben. Die Agenturen von Moody’s und S & P haben diesen Monat die Kreditwürdigkeit Russlands wieder auf Investitionsebene festgesetzt.

Putins Streben nach Sparmaßnahmen erfordert einen beträchtlichen Vorrat an politischem Kapital, das er während seines langen Kreml-Aufenthalts angehäuft hat: schwaches BIP-Wachstum, sinkende Realeinkommen, die Zinssätze bleiben relativ hoch, die Inflation steigt und das stetige Wachstum der staatlichen Renten nimmt ab.

Neben dem Misstrauen der Öffentlichkeit, das dazu führte, dass Putins Zustimmung innerhalb eines Jahrzehnts auf ein Minimum gesunken war, wurden Änderungen der Rentengesetzgebung vorgenommen. In einem Land, in dem die meisten Menschen im Kommunismus geboren wurden, führt die Einleitung von Kostensenkungsmaßnahmen zu gewalttätigen Protestaktionen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer untergrub die Kaufkraft weiter, beschleunigte das Wachstum der Konsumentenverschuldung und erhöhte die öffentliche Unzufriedenheit.

„Die Führung unseres Landes hat ein sehr konservatives Szenario gewählt: so viel wie möglich anzusammeln und so wenig wie möglich auszugeben. Jetzt ist es das Ziel, die erreichten Ergebnisse, die makroökonomische und fiskalische Stabilität, auch durch die Stimulierung des Wachstums zu erhalten“, sagte Jaroslaw Kusminow, Rektor der Wirtschaftshochschule in Moskau.

Putins Lieblingszahlen – die Reserven der Zentralbank – sind in den letzten vier Jahren um 125 Mrd. US-Dollar auf 475 Mrd. US-Dollar gestiegen. Diese fünftgrößten Reserven der Welt haben ihren Höhepunkt von 2008 (598 Mrd. USD) noch nicht erreicht, als das Öl bei 150 USD je Barrel gehandelt wurde.

Der russische Mechanismus zur Absorption überschüssiger Öleinnahmen und der Nationale Vermögensfonds basieren auf dem norwegischen Absicherungssystem gegen Ölpreisschwankungen und der Bereitstellung zukünftiger Renten. Anders als in Norwegen, das seine Billionen-Dollar-Reserven selten nutzt, verbrauchen die Moskauer Beamten bei jeder weiteren Schwierigkeit die russischen Reserven, sagt Karen Wartapetow, Analystin bei S & P.

„Alle früheren Annullierungen der Haushaltsregel waren auf höhere Gewalt zurückzuführen. Russland sammelt jetzt schneller Mittel als das derzeitige Ölumfeld, da andere Schocks, einschließlich neuer Sanktionen, wahrscheinlich sind“, sagte Wartapetow.

Um die Expansion fortzusetzen, verlässt sich Putin verstärkt auf das Geschäft für Investitionen und in geringerem Maße auf mehrjährige Budgetinfrastrukturprojekte, wie sie beispielsweise für die Olympischen Winterspiele 2014 und die Weltmeisterschaft 2018 bestellt wurden. Er machte den Wählern klar, dass er der Ansicht ist, dass Russland sowohl wegen westlicher Finanzzentren als auch wegen der NATO-Truppen unter Belagerung steht. Er fügte hinzu, dass er nicht denselben Fehler machen würde wie die UdSSR und nicht zu einer katastrophalen Erhöhung der Ausgaben hineingezogen werden will.

Die UdSSR brach 1991 zusammen, weil der Kreml beschlossen hatte, wichtige Industrien wie die Rüstungsindustrie im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten hochzupushen, während die Einnahmen des Landes direkt von den Ölpreisen abhingen. Michail Gorbatschow, der letzte sowjetische Führer, hat Schulden in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar angehäuft, um Lebensmittel und Konsumgüter aus dem Westen zu finanzieren. Putin reduzierte diese Schulden methodisch und bezahlte schließlich fast alles vorzeitig ab.

Nun, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Steuereinnahmen um 23 Prozent im letzten Jahr, sieht die russische Bilanz am besten aus, sagte Putin.

„Zum ersten Mal in unserer Geschichte decken unsere Reserven die gesamte öffentliche und kommerzielle Auslandsverschuldung ab. Jetzt haben wir ein starkes Kissen für die finanzielle Sicherheit“, sagte der russische Präsident in seiner jährlichen Ansprache vor der Bundesversammlung am 20. Februar.