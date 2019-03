Kolumbien: Totgeschwiegener Massenmord

… liegt doch gleich Venezuela, warum dort keine Propaganda für “Humanitäre Hilfe”

Eine Frau aus der Gruppe der Embera. Aufgrund von Gewalt und Morden wurden mehr als tausend Mitglieder im Oktober 2017 aus der Region Chocó vertrieben. Nach NRG sind Indigene besonders von der Gewalt im Land betroffen. Vertreibungen und Morde haben im Januar 2019 noch zugenommen. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/The Norwegian Refugee Council

Ein Blick hinter die abgetakelte demokratische Fassade des maroden, kolumbianischen Killer-Kapitalismus

Eine ganze Partei werde in Kolumbien durch Attentäter “ausgelöscht”, berichtete die New York Times (NYT) im April 1990, nachdem der linke Präsidentschaftskandidat der Patriotischen Union (UP), Bernardo Jaramillo Ossa, während des Wahlkampfes erschossen wurde. Kurz darauf wurde Carlos Pizarro Leongómez ermordet, ebenfalls ein ehemaliger Guerillero der Bewegung M-19, der den bewaffneten Kampf in eine gewaltlose politische Auseinandersetzung transformieren wollte. Drei Jahre zuvor war Jaime Pardo Leal umgebracht worden, erster Präsidentschaftskandidat….