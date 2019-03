John Pilger: Aus dem Raum 101 sagt der Gefangene Nein zum großen Bruder

Julian Assange wird Big Brother nie gehorchen. Seine Widerstandsfähigkeit und sein Mut sind erstaunlich, auch wenn seine körperliche Gesundheit damit kämpft, Schritt zu halten.

Wann immer ich Julian Assange besuche, treffen wir uns in einem Raum, den er sehr gut kennt. Es gibt einen nackten Tisch und Bilder von Ecuador an den Wänden. Es gibt ein Bücherregal, in dem sich die Bücher nie ändern. Die Vorhänge sind immer geschlossen und es gibt kein natürliches Licht. Die Luft steht still und stinkt.

Das ist Zimmer 101.

Bevor ich Raum 101 betrete, muss ich meinen Pass und mein Telefon abgeben. Meine Taschen und Besitztümer werden untersucht. Das Essen, das ich mitbringe, wird kontrolliert.

Der Mann, der Raum 101 bewacht, sitzt in einer altmodischen Telefonzelle. Er schaut auf eine Leinwand und beobachtet Julian. Es gibt andere Unsichtbare, Agenten des Staates, die zusehen und zuhören.

Kameras sind überall in Raum 101. Um ihnen auszuweichen, manövriert Julian uns beide in eine Ecke, Seite an Seite, flach gegen die….