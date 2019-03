Grosse Panik – Tiefer Staat will nächste Cohen-Anhörung hinter verschlossenen Türen abhalten!

Der ehemalige Trump-Anwalt Michael Cohen hat das berüchtigte Steele-Dossier letzte Woche in seiner Aussage vor dem Kongress “völlig entlarvt”, behauptete GOP California Rep. Devin Nunes in einem Interview am Sonntag.

“Es wurde diese Woche komplett entlarvt und nächste Woche wird es völlig entlarvt”, sagte Nunes, der oberste Republikaner im House Intelligence Committee, über das Dossier in einem Fox-Interview.

Cohen wurde letzten Donnerstag vom House Intelligence Panel privat interviewt und wird am Mittwoch für eine zweite Befragungsrunde erscheinen.

Vergangenen Mittwoch hat Cohen dem von der Demokratischen Partei finanzierten Steele-Dossier einen schweren Schlag versetzt, indem er unter Eid eine der…..