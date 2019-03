Die OVCW hat keinen verbotenen Waffengebrauch durch Syrien beobachtet

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW/OPCW) hat eine Untersuchungs-Mission für den angeblichen Einsatz von chemischen Waffen in Duma (östliche Ghuta, Syrien) am 7. April 2018 eingeleitet. Sie hat ihren Bericht am 1. März 2019 abgegeben.

Der angebliche Angriff wäre durch die Arabische Republik Syrien “gegen das eigene Volk” verübt worden. Er hätte laut den Weißhelmen 48 Tote gefordert, oder 70 laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR/OSDH), oder sogar hundert nach Angaben der Armee des Islam (Jaych al-Islam), die dieses Viertel von Damaskus besetzte.

Syrien bestreitet sofort, Chemiewaffen genutzt zu haben. Russland beeilt Militärexperten, die auch zu dem Schluss kommen, dass keine chemischen Waffen präsent waren und beschuldigt das Vereinigte Königreich, eine Provokation durch die Weißhelme organisiert zu haben. Aber der französische……