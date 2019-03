Russland: US-Regierung will radikale Opposition in Venezuela bewaffnen

Russlands Außenminister Lawrow warnte bei der Pressekonferenz am 1. März, die USA planten die Bewaffnung von Venezuelas Opposition

Russlands Regierung hat sich erneut besorgt über Pläne der US-Administration zur Bewaffnung der Ultrarechten und einer militärischen Intervention in Venezuela gezeigt.

Die Absichten der USA “die Radikalen zu bewaffnen, um die Situation in Venezuela zu destabilisieren und in dieses souveräne Land einzudringen, bereiten uns selbstverständlich Sorgen, denn die USA zögern nicht, sie offen zu verkünden”, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der venezolanischen Vizepräsidentin…..