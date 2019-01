US-Wirtschaft: Apple warnt vor einbrechenden Verkaufszahlen im 1. Quartal 2019 – und gibt China die Schuld dafür

Foto: pr

Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer der großen IT-Konzerne zurückgehende Verkaufszahlen bei seinen Produkten bekannt geben muss. Mit Apple hat einer dieser unter dem Akronym FAANG zusammengefassten IT-Giganten (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google [Alphabet]), die insbesondere in den Quartal 2 und 3 des vergangenen Jahres die Aktienindices oben hielten, genau diese sinkenden Verkaufserwartungen eingestanden.

Apple hat den Ausblick für das erste Quartal in einem Brief des Vorsitzenden Tim Cook, der am Mittwoch an Investoren ging, gesenkt.

Die Apple-Aktie wurde kurz nach der Ankündigung vom nachbörslichen Handel ausgesetzt, und die Aktien sanken um etwa 7 Prozent, als der Handel 20 Minuten später wieder aufgenommen wurde.

Apple senkte die Umsatzprognose auf 84 Milliarden US-Dollar, von 89 bis 93 Milliarden US-Dollar, was zuvor prognostiziert worden war. Das Unternehmen reduzierte die Bruttomarge auf 38%, von 38 bis 38,5 Prozent.

