Jordanien: Israel Flagge auf dem Boden auf die nun alle treten müssen

Die jordanische Gewerkschaftsvereinigung wird die israelische Flagge am Eingang zu ihren Büros im gesamten Königreich anbringen, so dass die Eintretenden darauf treten müssen, so Medienberichte in Jordanien.

Reuters

In den Berichten heißt es, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die anhaltende Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel zu verurteilen und auf eine Beschwerde Israels beim jordanischen Außenministerium in dieser Angelegenheit zu reagieren.

Am Sonntag sagte das Außenministerium, dass es bei der jordanischen Regierung eine scharfe Verurteilung wegen eines Fotos des jordanischen Informationsministers Jumana Ghunaimat eingereicht habe, der auf die israelische Flagge im Gebäude der Ingenieurgewerkschaft in Amman trat, was es als “Akt der Respektlosigkeit” bezeichnete. Das Ministerium rief den amtierenden jordanischen Botschafter in Israel, Mohammad Hmeid, zur “Aufklärung” in seine Büros. Der jordanische Premierminister Omar Razzaz soll das gleiche Gebäude von einem Seiteneingang aus betreten haben, um nicht auf die Flagge zu treten. Jordanien sagte als Antwort auf Israels Beschwerde, dass das Gebäude in Privatbesitz sei und dass die Regierung daher nicht eingreifen könne. Laut jordanischen Medienberichten hat der Chef des Gewerkschaftsverbandes, Ibrahim Tarawneh, die Entscheidung bestätigt. Die Londoner Zeitung Rai al-Youm sagte, die Entscheidung sei nach einem öffentlichen Diskurs zu diesem Thema gefallen.

Ein jordanischer Minister sah, wie er auf die israelische Flagge trat. Die Gewerkschaftsführer stürzten den früheren Premierminister im Sommer durch weit verbreitete Proteste, was zur Ernennung von Razzaz führte. Jordaniens Gewerkschaftsverband ist bekannt für seine Haltung gegen die Friedensabkommen mit Israel und ist ein wichtiger Führer in der öffentlichen Meinung. Israel und Jordanien haben 1994 ein Friedensabkommen unterzeichnet, aber die Beziehungen waren oft frostig inmitten von Meinungsverschiedenheiten über die israelische Politik in Jerusalem, wo Jordanien der Verwalter muslimischer Stätten und gegenüber den Palästinensern ist.