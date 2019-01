Wende im Fall MH 17: Die Schuld der Ukraine ist jetzt bewiesen

Endlich kann nun der Öffentlichkeit ein klarer und überzeugender – und unwiderlegbarer – Fall präsentiert werden. Wer genau die Schuldigen waren, die am 17. Juli 2014 den malaysische Airliner MH17 über der Ukraine abgeschossen haben, und warum dies geschehen ist. Der vollständige Fall, der hier in Gänze dokumentiert wird, zeigt eindeutig, wer die MH17-Morde (von 298 Personen) begangen haben muss. Dieser Massenmord wurde wegen der sehr großen Besessenheit eines Führers begangen. Für ihn musste es einfach getan werden, und zwar genau zu diesem Zeitpunkt.

Der vollständige Fall MH17 wird hier präsentiert, um von der Öffentlichkeit beurteilt werden zu können, weil kein Gericht, das die Befugnis besitzt, dazu bereit ist, diesen (oder irgendeinen anderen) Fall über die MH17-Morde zu entscheiden, und weil die Beweise in diesem Fall vom 17. Juli 2014 überwältigend geworden sind und nicht widerlegt werden können. Diese Beweise werden von beiden Seiten akzeptiert. Aber es wird vor den Bürgern in den Vereinigten Staaten und ihren verbündeten Ländern wirksam verborgen. (Der vorliegende Bericht, der der erste ist, der diesen Fall vollständig darstellt, wird allen Nachrichtenmedien im englischsprachigen Raum vorgelegt, so dass jeder von ihnen, der seinem Publikum Zugang zu diesen unbestrittenen und schlüssigen Beweisen im Fall MH17 gewähren möchte, dies durch Veröffentlichung dieses Artikels tun kann. Jeder von ihnen, der es nicht tut, möchte nicht, dass sein Publikum in diesem Fall Zugang zu den schlüssigen…..