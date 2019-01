Über das Thema dieses Videos wurde zwar schon vereinzelt in den Alternativ- und in den Massenmedien berichtet, jedoch scheint es weitläufig eher unbekannt zu sein: Es geht um LEDs und die Gefahren die sie bzw. das sogenannte „blaue Licht“, das sie absondern, bergen und was man dagegen tun kann. Bitte bildet euch auch eine eigene Meinung zu diesem Thema und informiert andere darüber!

Ähnliche Beiträge