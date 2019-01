Ehemalige israelische Soldaten betrieben Kinder-Sex-Sklavenhandel in ganz Lateinamerika

Die Mädchen wurden gezwungen, Teil einer Whats-App-Gruppe namens “Purim” zu sein – eine scheinbare Referenz auf den jüdischen Feiertag -, wo sie unter Druck gesetzt und eingeschüchtert wurden und in Gebiete gerufen wurden, die von israelischen Touristen besucht wurden.

Screenshot aus einem Video, das den Verbrecherlord Assi Ben Mush auf einem Flug zeigt, nachdem er aus Kolumbien vertrieben wurde. Foto | YouTube

Ein großer Sklavenhandel für Kindersex, der von Israelis geleitet wurde, ist Anfang Dezember von der kolumbianischen Polizei demontiert worden. Eine Entdeckung, die Kolumbien und einen Großteil Lateinamerikas schockierte, aber nur minimale Berichterstattung von den westlichen Mainstream-Medien erhielt.

Das Netzwerk war seit 2011 aktiv und hat ausdrücklich junge, minderjährige Frauen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder häuslichem Missbrauch “rekrutiert”, um als “Sexsklaven” für israelische Touristen in Kolumbien zu arbeiten.

Die kolumbianischen Behörden begannen im Juni 2016 nach der Ermordung des israelischen Staatsbürgers Shay Azran in der kolumbianischen Stadt Medellín mit der Untersuchung des Sexsklaven-Netzes. Bald darauf wurde Azrans Mörder also ein weiterer Israeli gefunden, Assi Ben Mush, ein ehemaliger IDF-Soldat, der für seine frühere Beteiligung an Drogen- und Menschenhandel in den frühen 2000er Jahren bekannt war. Mush wurde jedoch nie wegen Azrans Mordes verhaftet.

Als die Behörden bei der Untersuchung im Morde von Mush anfingen tiefer zu graben , stellten sie fest, dass er der Besitzer eines Hostels in Cartagena, Kolumbien, war und dass er auch einer der Oraganisationen von “Tourismus”-Paketen war, die ausschließlich an israelische Männer in Kolumbien verkauft wurden.

Laut den von El Colombiano zitierten Gerichtsquellen, beinhalteten die von Mush und seinen Kohorten angebotenen Tourismuspaketen die Betreuung von israelischer Männer. Es handelte sich dabei meist um Geschäftsleute, die kürzlich ihren Wehrdienst in der IDF beendet hatten. Sie wurden zu verschiedenen Lokalitäten wie Wohnheimen, Hotels, Bauernhöfen und Yachten transportiert, wo die sexuelle Ausbeutung minderjähriger Frauen und der Massenkonsum von Drogen und Alkohol im Vordergrund standen. Die Gebiete, in denen die Ausbeutung stattfand, boten Unterkünfte oder Dienstleistungen ausschließlich für israelische Touristen an, eine Praxis, die in den frequentierten Reisezielen ganz Südamerikas überraschend häufig vorkommt.

Mush wurde im November letzten Jahres aus Kolumbien vertrieben, nachdem eine Sexparty von der Polizei aufgelöst wurde und illegale Drogen am Tatort gefunden wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits die Existenz des Netzwerks und seiner Komplizen festgestellt.

A passport photo of Assi Moosh, former Israeli soldier Photo | Elheraldo

Doch obwohl 16 Haftbefehle erlassen wurden, wurden nur sieben Verhaftungen vorgenommen, von denen fünf israelisch und die restlichen kolumbianischen Herkunft waren. Das Netzwerk erstreckte sich über mehrere kolumbianische Städte – Santa Marta, Medellín und Cartagena – und war zunächst nur schwer zu entdecken, da die Betreiber des Netzwerks ihre tatsächlichen Aktivitäten hinter legitimen kommerziellen Einrichtungen wie Hotels und Spas versteckten.

Die minderjährigen Mädchen sollen zwischen 200.000 und 400.000 kolumbianische Pesos (~63 und 126 Dollar) für jedes Treffen mit den israelischen Männern erhalten haben. Darüber hinaus wurden die Mädchen gezwungen, Teil einer WhatsApp-Gruppe namens “Purim” zu sein – eine scheinbare Referenz auf den jüdischen Feiertag -, wo sie unter Druck gesetzt und eingeschüchtert wurden.

Die kolumbianische Polizei stellte fest, dass die Bewegungen und andere Aktivitäten der am Netzwerk beteiligten Israelis darauf hindeuteten, dass die Gruppe nicht nur in Kolumbien, sondern in ganz Lateinamerika aktiv war.