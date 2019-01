Die USA wollen den Schah des Iran zurückholen

Die CIA hat ihren Mann bereits griffbereit. Sie hüten ihn seit er 17 Jahre alt ist. Er lebt unweit des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia. Er heißt Reza Pahlavi und ist Kronprinz des Iran.

Die USA hatten von 1953 bis 1979 mit dem Schah von Iran viel zu tun. 25 Jahre lang war der Iran ein Eckpfeiler im Herrschaftssystem der USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Imperium im Nahen Osten an sich gerissen haben. Der Iran war eine Basis für die Projektion der US-Macht in der Region, und strategisch grenzte er während des Kalten Krieges an die Sowjetunion.

Während des frühen 20. Jahrhunderts hatte das British Empire die volle Kontrolle über die iranische Ölindustrie und zahlte dem Iran eine Pauschalgebühr für jedes Barrel Öl, das es förderte. Eine grobe Berechnung der Lizenzgebühren des Iran liegt zwischen 8% und 16% der Gewinne, aber der Iran durfte nie in die Finanzbücher schauen.

Vor dem Sturz des demokratisch gewählten Premierministers Mohammed Mossadegh unter der Führung der CIA 1953 forderte der Iran 50% der Gewinne und die Kontrolle über seine Ölindustrie. Das war nicht unangemessen, aber der Iran….