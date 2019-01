Guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2019!



Liebe Leser

Ein sehr Intensives 2018 neigt sich zum Ende zu. Drohungen, shadowban, Zensur etc. machten uns das leben schwer. Erst gestern erreichte uns ein Mail aus Italien, das dort unsere Seite blockiert wird. Aber es gab es aber auch viel erfreuliches. Mails von Lesern die uns herzlichst unterstützten. Auch ist die Leserzahl trotz Googel-Zensur weiter gestiegen was uns weiterhin Mut macht und zeigt das wir es richtig machen.



Hinter den uncut-news.ch stehen aber auch nur Menschen und der Aufwand hinter dem aufbereiten der News ist sehr Zeitintensiv und zerrt auch an der Substanz. Wir haben uns deshalb entschlossen es bis zum 7. Januar 2019 etwas ruhiger an zu gehe und die News/Infos auf das Wesentliche zu reduzieren.

Wir wollen die Gelegenheit auch nutzen um Danke zu sagen. Danke an alle diejenigen die unsere Webseite weiter empfehlen. Danke an diejenigen die uns immer wieder mit Infos versorgen. Und ein großes Dankeschön an diejenigen die uns das ganze Jahr finanziell unterstützt haben. Ohne diese Unterstützung wären wir heute nicht in der Lage euch mit regelmäßigen interessanten News zu versorgen. Der monatliche Betrag von SFr. 900.- ist sehr knapp bemessen und konnte leider trotz steigender Leserschaft auch nicht immer erreicht werden. Daher möchten wir noch mal darauf Aufmerksam machen das bei einem täglichen Zeitaufwand von bis zu sechs Stunden Täglich, dieser Betrag sehr bescheiden angesetzt ist. Bitte helft mit und unterstützt uns. Dankeschön.

Wir wollen es natürlich nicht versäumen allen noch einen Guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2019 zu wünschen.



Liebe Grüße Don R. Wetter und sein Team

