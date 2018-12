USA: Aufdecker von russischer Desinformation führten Wahlbeeinflussungskampagne durch

Der Geheimdienstausschuss des Senats hat einen Bericht von New Knowledge über russische Desinformation veröffentlicht, die Firma war 2017 vermutlich an einer Beeinflussungskampagne für einen Demokraten beteiligt

Auch auf heise.de wurden unter dem Titel “Russische Trolle: Manipulations-Kampagne war noch umfangreicher und ist nicht zu Ende” die Ergebnisse der vom Geheimdienstausschuss des US-Senats veröffentlichten Berichte von New Knowledge und Oxford University wiedergegeben.

“Russische Internettrolle im Staatsdienst” von der Internet Research Agency hätten, so der “Disinformation Report” von New Knowledge, auf Facebook, Twitter und vor allem Instagram mit Werbeanzeigen vor allem afroamerikanische Social-Media-Nutzer davon abhalten wollen, zur Wahl zu gehen. Wenn schon der ……

…..und passend dazu…..

»Russische Propaganda« III

Neue Erkenntnisse zum Cyber-Propagandakrieg zwischen den USA und Russland.

Am 21. Dezember informierten wir über die umfangreiche Analyse der amerikanischen Beratungs­firma New Knowledge zur angeblichen Beeinflussungskampagne der russischen Internet Research Agency (IRA). Die Analyse wurde im Auftrag des US-Kongresses erstellt.

Kurz darauf wurde durch die New York Times bekannt, dass New Knowledge im Rahmen einer Senatsersatzwahl in Alabama 2017 selbst eine »elaborierte False-Flag-Operation« durchführte, um ein »russisches Botnet« zu simulieren und die Wahl verdeckt zu beeinflussen.

Nun wurde der interne Originalbericht zu dieser Operation…..