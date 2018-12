Der grausame Schwindel mit dem Feinstaub Teil 8: Offene Verkündung der Verstaubung des Himmel!

2. Die offene Ansage zu Verstaubung des Himmels!

Propaganda-Artikel wie der folgende werden immer wieder veröffentlicht, um mehrere Ziele zu erfüllen:

Den Puls der Ignoranz fühlen, um festzustellen, dass die Masse weiterhin schläft. Die Heranführung der Masse an die bereits laufende Verstaubung und Vergiftung des Himmel, damit das Verbrechen endlich legalisert werden kann. Gleichzeitig von der aktuellen Anwendung ablenken, falls der Dämmerzustand fest genug ist, dass eine Legalisierung unnötig erscheint.

Ich will alle Passagen kommentieren, um die Methodik der Verdummung zu erläutern und das Verständnis der interessierten Leser zu verbessern. Anstatt selbst die Sachlage zu erläutern, was bereits in vielen meiner Artikel vorgenommen wurde, wird dieser Propaganda-Artikel seziert, da die Gehirnwäsche in dieser Form dem Schafsvolk eingeflößt wird.

Bedenkt bitte, dass die Propaganda-Publikationen zur Beförderung der…..