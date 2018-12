Syrien: Kurden und Assad einigen sich – Historischer Machtverlust für die USA im Nahen Osten

Syrien geht heute einen weiteren großen Schritt in Richtung Frieden. Nachdem Trump den Rückzug der US-Truppen aus dem Osten Syriens angekündigt hat und die Türkei eine Offensive auf die dortigen Kurden angekündigt hat, wenden sich die Kurden nun an Assad mit der Bitte um Hilfe, was einen türkischen Angriff unwahrscheinlicher macht.

Ich hatte schon vor einer Woche in meiner Analyse der Situation in Syrien auf diese Möglichkeit hingewiesen und es scheint sich genau so zu entwickeln, wie ich es vermutet habe. Nachdem die USA den Kurden den Schutz verweigern, steht die Türkei bereit, einzumarschieren. Die Kurden hätten gegen die türkische Armee…..