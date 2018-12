Pamela Andersons Schreiben an Premierminister Scott Morrison, Australien

Pamela Anderson

Sehr geehrter Premierminister Scott Morrison,

Ihre Bemerkungen zu meinem Appell an Sie in der Sendung “60 Minutes” waren enttäuschend.

Sie haben das Leiden eines Australiers und seiner Familie trivialisiert und darüber gelacht. Sie haben schmierige unnötige Kommentare über eine Frau abgegeben, die ihre politische Meinung äußert.

Wir alle verdienen Besseres von unseren Führungskräften, besonders in der aktuellen Situation.

Im Anschluss an die Show wurden von 60 Minutes die Ansichten der Australier online abgefragt. Die Menschen reagierten zu Tausenden überwältigend – 92% von mehr als 7000 – zugunsten der Heimkehr Julians.

Anstatt unzüchtige Empfehlungen über mich zu äußern, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, was Sie zu Millionen von Australiern sagen werden, wenn einer von ihnen in einem orangefarbenen Overall nach Guantanamo Bay geschleppt wird – weil er die Wahrheit veröffentlicht hat. Sie können das verhindern.

Julian Assange wird bald zum siebten Mal Weihnachten isoliert von Familie und Freunden, nach 8 Jahren Haft ohne Anklage verbringen. Seit sechs Jahren wird ihm der Zugang zu frischer Luft, Sonnenschein, Bewegung und richtiger medizinischer oder zahnmedizinischer Versorgung verweigert.

Im Februar 2016 erklärte die UNO-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung (WGAD), dass seine Anhaltung rechtswidrig ist.

In den letzten sieben Monaten wurde Herrn Assange das Recht verweigert, Besucher zu empfangen, Internet oder Telekommunikation zu nutzen.

Dieser Australier wird nicht fair behandelt; seine Menschenrechte werden offen verletzt.

Ich bin zuversichtlich, dass Australien jetzt einen Führer hat, der über die nötige Kraft und Überzeugung verfügt, um ihn nach Hause zu bringen.

Australien und die Welt beobachten, wie Sie Ihren Bürger, Ihren Publizisten behandeln, der dringend Hilfe von seiner eigenen Regierung benötigt.

Mit Hoffnung,

Pamela Anderson