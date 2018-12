Jemen: unsere Zukunft?

“Sie müssen töten und weiterhin töten, so seltsam es auch erscheinen mag, um nicht zu wissen, dass sie töten.” – Rene Girard, Things Hidden since the Foundation of the World (Dinge, die seit der Gründung der Welt verborgen sind)

Sozial sanktioniertes Töten wird als Krieg bezeichnet. Das Wort “Krieg” mag das mächtigste Wort der Menschheitsgeschichte sein, denn es schafft eine Maske der Ehrbarkeit für die Entmenschlichung und Massenschlachtung eines bestimmten Feindes und die grenzenlose Umweltverschmutzung. Wenn wir “Krieg führen”, haben wir uns erlaubt, nicht zu wissen, was wir tun, auch wenn das, was wir tun, das Leben auf dem Planeten Erde in Gefahr bringt.

Begrüßen Sie den Jemen, die mögliche Zukunft von uns allen!

“Die gezackten Bombensplitter flogen mit Tausenden Stundenkilometern nach außen, und Rabee’a – der immer noch seinen Erfolg feierte – wurde fast vollständig enthauptet. Die obere Hälfte seines Gesichts war verschwunden, so dass nur ein offener Unterkiefer übrig blieb; die Hitze der Explosion verbrannte die meisten seiner Kleider und verbrannte seine Haut, so dass er nackt zurückgelassen wurde…..