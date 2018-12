Dunkle Gewitterwolken am Horizont Europas – Martin Zoller

Martin Zoller ist einer der bekanntesten Hellsichtigen. Seine Fähigkeiten, werden aufgrund seiner treffsicheren Prognosen von Unternehmen, Behörden, Militär und sogar Regierungen genutzt.

In einer Zeit, in welcher viele Menschen sich Fragen wie es in Europa weitergeht (Wirtschaft, Flüchtlinge, Rechtspopulismus, Kriegsgefahr), hat sich Martin Zoller genau mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Er hat sich nicht nur die kurzfristige Entwicklung angeschaut, sondern blickt über Jahrzehnte in die Zukunft. Wie wird Europa in 50 Jahren aussehen? Was er sieht ist teilweise alarmierend, gleichzeitig gibt er aber Entwarnung was den Fortbestand Europas betrifft.