Vilimsky: Ein altes System wird von einem neuen abgelöst!

Harald Vilimsky (FPÖ) im Interview mit Info-DIREKT. Bild: Info-DIREKT

Info-DIREKT: Herr Vilimsky, die Regierung ist seit einem Jahr im Amt. Wie sieht ihre Bilanz über die bisherige Zusammenarbeit der FPÖ mit der Volkspartei aus?

Harald Vilimsky: Die Bilanz über die bisherige Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht eine sehr gute, wobei es in erster Linie natürlich darauf ankommt, wie diesbezüglich das Urteil der Bevölkerung ausfällt.

Wir sind in allen Umfragen nicht nur stabil, sondern legen sogar zu. Es ist im europaweiten Kontext schon beachtlich, in einer schwierigen internationalen Lage die Wählergunst auch in der Regierungsverantwortung zu behalten. Wir stehen für eine Veränderung in der Politik, die von den Menschen nachgefragt und unterstützt wird. Das sieht man nicht nur in Österreich, sondern etwa auch bei Matteo Salvini in Italien. Die Umfragewerte seiner Partei, der „Lega“ steigen ebenfalls-……