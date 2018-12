Werden Migrantenkinder an der US-Grenze mit Zahlen auf den Armen markiert?

Screenshot des Videos von Cal Perry

Nachdem eine 8-jährige in Obhut der Grenzschutzpolizei gestorben ist und Donald Trump weiter für seine Mauer kämpft, erregen die Bilder der Kinder Entsetzen

Am 6. Dezember überquerten mehr als 160 Migranten in der Nacht die Grenze von Mexiko nach New Mexico. Der Grenzübergang war in der Nacht geschlossen, aber vier Angehörige der US-Grenzschutzpolizei hatten Dienst. Sie überquerten die Grenze nicht heimlich und stellten sich um 21:15 der Grenzschutzpolizei, wie das meist der Fall ist, um Anerkennung als Flüchtlinge zu finden. Die Polizisten bestellten einen Bus zum Abtransport. Unter den Migranten befanden sich auch die siebenjährige Jakelin Caal Maquin und ihr Vater aus Guatemala. Während der Fahrt zu einem Flüchtlingszentrum in Lordsburg am 7. Dezember am frühen Morgen bekam das Mädchen Krämpfe und hohe Temperatur. Sie erhielt angeblich medizinische Hilfe und wurde dann in ein Krankenhaus in El Paso gebracht, wo sie an Herzstillstand starb, wahrscheinlich durch Dehydrierung und septischen Schock. Sie soll Tage lang nichts getrunken haben, was allerdings ihr Vater bestreitet.

Das Heimatschutzministerium untersucht den Vorfall, die Grenzschutzpolizei …..