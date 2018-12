Netanyahu’s Sohn wurde auf Facebook gesperrt, nachdem er antimuslimische Beiträge verfasst hat

Premierminister Benjamin Netanyahus ältester Sohn, Yair, twitterte am Sonntag, dass Facebook seine Seite für 24 Stunden lang wegen offensichtlicher antimuslimischer Beiträge sperrte. Er bezeichnete das führende soziale Netzwerk als “Diktatur”.

In einer Nachricht, die am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite nach einem tödlichen palästinensischen Angriffen veröffentlicht wurde, hatte Yair Netanyahu, 27, gepostet: “Alle Muslime verlassen Israel”, berichtete AFP.

Kritiker des Premierministers haben Yair oft angegriffen, der noch in der Residenz des Premierministers lebt, obwohl er keine offizielle Rolle hat. Man sagt, dass seine Eltern ihn für die politische Macht vorbereiten, um eine Dynastie zu gründen.

“Weißt du, wo es keine Angriffe gibt? In Island und in Japan, wo es zufällig keine Muslime gibt”, schrieb der Sohn des Premierministers.

Last year neo-Nazi publisher of the “Daily Stormer,” Andrew Anglin, praised Yair Netanyahu for smearing George Soros and thanked him for his contribution to anti-Semitismhttps://t.co/2hkwEEZFwY — Haaretz.com (@haaretzcom) 16. Dezember 2018

In einem anderen Beitrag schrieb er, dass es nur zwei mögliche Lösungen für den Frieden gebe, entweder “alle Juden verlassen (Israel) oder alle Muslime “.

“Ich bevorzuge die zweite Option”, fügte er hinzu.

Er veröffentlichte seine Kommentare nachdem am Donnerstag zwei Soldaten an einem Busbahnhof im Westjordanland in der Nähe einer Siedlung erschossen wurden. Am selben Tag starb auch ein Baby, das vorzeitig zur Welt kam, nachdem seine Mutter erschossen wurde.

Facebook löschte die Beiträge von Yair Netanyahu das veranlasste ihn seine Meinung auf Twitter zu veröffentlichen, wo er Facebook als “Diktatur des Denkens” bezeichnete.

Es ist das zweite Mal in einer Woche, dass der jüngere Netanyahu einen umstrittenen Kommentar gepostet hat. Am Montag veröffentlichte er auf Facebook, dass die Medien, aber auch linke NGOs und Politiker “Verräter” seien, berichtete die Times of Israel. Sein Vater leugnete den Kommentar.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Yair ein Antisemitisches Diagramm mit dem jüdischen Milliardär George Soros, der linke Anliegen und Organisationen in mehreren Ländern finanziert. Der Beitrag zeigte Soros, der die Welt durch andere Verschwörungstheorie-Figuren wie Eidechsenmenschen, bekannt als Reptilien, und die Illuminaten oder Freimaurer kontrolliert, sagte der Jerusalemer Beitrag.

Netanyahu’s Son Blocked on Facebook After Making Anti-Muslim Posts