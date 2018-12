Frankreich: Die europäischen Werte?! Was wäre wohl los wenn das in Russland passieren würde?!

Staaten der EU und “Werte-Gemeinschaft” zeigen ihre wahren Gesichter

Schau dir die europäischen Werte an die in Frankreich angewendet wird! Was wäre wenn das Russland wäre. Unvorstellbar wäre das Geschrei in der NATO-Presse!



….passend dazu siehe Brüssel gestern…..

Eskalation in #Brüssel: Mehrere Polizisten knüppeln auf einen friedlichen Demonstranten ein, der gegen die belgische Regierung und den UN-#Migrationspakt protestierte. 😨 #GiletsJaunes #Menschenrechte pic.twitter.com/mOH1hLz9Dj — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) 16. Dezember 2018

In #Brüssel demonstrierten heute Tausende friedlich gegen die Regierung Michel und den UN-#Migrationspakt. Danach eskalierte die Situation: Polizisten und Demonstranten lieferten sich schwere Straßenschlachten. 😳 #GiletsJaunes #MarsTegenMarrakesh pic.twitter.com/X4FxwLbZxv — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) 16. Dezember 2018

Die zunächst friedlichen Proteste gegen die belgische Regierung und den UN-#Migrationspakt in Brüssel eskalieren: Vor der europäischen Kommission setzt die Polizei massiv Tränengas Granaten gegen die Demonstranten ein. 🤕 #GiletsJaunes #MarsTegenMarrakesh pic.twitter.com/vsoRAgfEMK — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) 16. Dezember 2018

Apokalyptische Szenen aus #Brüssel: Regime-Schergen prügeln aufs Volk ein!

Wer gegen EU, Migrationspakt oder Steuern aufmuckt, wird niedergehaut.

Staaten, EU und “Werte-Gemeinschaft” zeigen ihre wahren Gesichter.#brussels pic.twitter.com/gd1iTpFiX7 — Hartes Geld (@Hartes_Geld) 16. Dezember 2018

….hier auch noch ausführlicher…..

Anti-Migrations-Proteste in Belgien

Weil das belgische Regime den Migrations-Pakt unterzeichnet hat, kam es in Brüssel am Sonntag zu Demonstrationen, die teilweise gewaltsam wurden. Die Gegner des Migrations-Paktes trugen Slogans wie “unsere Menschen zuerst“, “keinen Dschihad in unserem Land” und “Brüssel-Ratten“. Mit der Unterzeichnung wurde Belgien an die Globalisten verkauft, sagen sie.

Diese Frau sagt: “Hey Michel, versuch doch mir eine Burka aufzusetzen” und meint damit den Premierminister Charles Michel. In Belgien herrscht grosse Empörung über die Unterzeichnung durch die …..