Palästina in Bildern: November 2018

Palästinensische Frau inspiziert die Schäden die durch die israelische Bombardierung drei Tage zuvor in Gaza City am 15. November verursacht worden sind Bild: Mohammed Zaanoun ActiveStills ActiveStills

Israelische Streitkräfte verhaften einen palästinensischen Jugendlichen während einer Razzia in der Westjordanland-Stadt Hebron’s Altstadt, 2. November. Bild: Wisam Hashlamoun APA-Bilder

Palästinenser betrachten die Trümmer eines Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff in Gaza City am 13. November. Bild: Mahmoud Khattab APA Bilder

Ein beschädigtes Haus in der Nähe des zerstörten al-Amal Hotels, das am Vorabend mehrerer israelischer Luftangriffe in Gaza City am 13. November ins Visier genommen wurde. Bild: Mohammed Zaanoun ActiveStills ActiveStills

