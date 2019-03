Was steckt in den “Gelben Westen”? Nicht das, was uns die MACRONATS-Medien weismachen wollen

Brief eines französischen Gewerkschafters an seine Kollegen der CGT:

À propos “Gelbe Westen”

Von Diagne Roland – in der Übersetzung von Klaus v. Raussendorff

Seit dem 17. November 2018 protestieren Arbeiter und Bürger in “Gelben Westen” gegen die Anhebung der Treibstoffpreise infolge einer neuen Diesel-Steuer, also gegen einen Angriff, der sich zum x-ten Male gegen unsere Klasseninteressen richtet. Diese Bewegung nimmt in einem kolonialen Zusammenhang auf der Insel Réunion die Züge eines Quasi-Volksaufstandes an. Wir wissen alle, dass der “ökologische” Vorwand für diese erneute Verteuerung der Lebenshaltungskosten der Arbeiter und ihrer Familien eines der permanenten Täuschungsmanöver ist, gleich den Ausreden zur Begründung des neuen…..