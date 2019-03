Bewusstsein erschafft Realität – Du bist der Filmemacher Deines Lebens

„Geist erschafft Materie!“ Dieser Satz bewog die Autorin und Moderatorin Peggy Rockteschel dazu ein Experiment zu wagen. Selbst am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen, saß sie Wochen lang in Bücherläden mit der Absicht, den Grund ihrer Misere herauszufinden. Und sie wagte ein Experiment: Einfach mal die Welt aus den Augen eines Filmemachers betrachten und schauen, was passiert! Dabei herausgekommen ist ein neues Leben und ihr neues Buch: „Du bist der Filmemacher… und siehst nur, was Du im Geiste bist!“ Die Essenz ihrer Geschichte verrät sie in diesem Interview mit Moderator und Kollege Robert Fleischer und erklärt, wie man jeden Konflikt als Tür zur eigenen Befreiung nutzen kann. Ihre Sicht auf die Dinge stellt so manche Welt auf den Kopf und wenn man es zulässt, wird man womöglich verrückt! Doch nicht im Sinne von krank, sondern vom Leid in die Freude, vom Mangel in die Fülle und von der Angst in die Liebe. Aber vor allem erkennt man sich als Macher seines eigenen Films!

Ähnliche Beiträge