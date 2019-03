»Willkommenskultur« und ihre Folgen: Sexualerziehung für Migranten

Deutschland erlebt Übergriffe, Vergewaltigung, Mord in einer nie zuvor gekannten Häufigkeit. Die Gründe liegen auf der Hand. CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz verlangt »Sexualaufklärung« für Asylbewerber. Reicht dieser Vorschlag schon aus?

Was gegenwärtig an Verbrechen bekannt wird, genügt wahrlich, dass vor allem Frauen in permanenter Angst und Panik leben. Das hat es so noch nie gegeben. Die prädominante Tätergruppe lässt sich leicht charakterisieren – »eingrenzen« wäre hier wohl ein eher unpassender Begriff –, sie genießt aber bekanntlich einen gewissen Sonderstatus. Schließlich dreht sich alles um mehr oder minder junge männliche Schutzsuchende aus spezifischen Kulturkreisen. Genau dieser spezifische Hintergrund sowie eine mehr als gesunde Triebhaftigkeit bilden ein zwingend explosives Gemisch. Mehr……