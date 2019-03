Schweizer Rohstoffhandelsfirmen dubiose Öldeals mit Oligarchen im Kasachstan oder riesige Korruptionsaffären

Ob dubiose Öldeals mit Oligarchen im Kasachstan oder die riesige Korruptionsaffäre um den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras: In beiden Fällen sind Schweizer Rohstoffhandelsfirmen involviert. Dies deckten zwei Recherchen von Public Eye auf, die wir diesen Monat veröffentlichten. Diese Fälle sind aber nur die Spitze des Eisbergs, wie der heute von uns veröffentlichte Bericht “Fünf Jahre verschlafen – Warum der Bundesrat den Rohstoffhandel endlich regulieren sollte” zeigt.



2013 hat der Bundesrat zum ersten Mal einen “Grundlagenbericht Rohstoffe” veröffentlicht, in den nächsten Tagen wird er einen neuen Bericht vorstellen. Die Bundesbehörden haben in den letzten 5 Jahren wenig unternommen und wenig erreicht, die gravierenden Probleme im Rohstoffhandel werden weiter ignoriert. Es ist offensichtlich, dass “freiwillige Massnahmen” nichts nützen.

Es braucht darum mehr denn je eine angemessene und verbindliche Regulierung der Rohstoffbranche!



Wir fassen in unserem Bericht die Unterlassungssünden unserer Regierung zusammen. Zudem zeigen wir Wege auf, wie die Schweiz Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen im Rohstoffbereich effektiv bekämpfen und verhindern könnte.



Hier können Sie und der Bundesrat unseren Bericht zur Rohstoffbranche lesen:

