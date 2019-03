Du sitzt schon tief in der Matrix

Unsere Politiker und Medien werden es uns nicht erlauben, Russland und alle Vorfälle, mit denen das Land in Verbindung gebracht werden kann, auf andere Weise als in schwarz-weiß zu sehen. Und dabei sind wir die Guten und sie sind die Schwarzen, Bösen und Schuldigen. Also müssen wir das selbst machen.

Es wurde mehr als genug darüber gesprochen, warum die NATO aufgelöst werden sollte, da der Grund für ihre Existenz, die Sowjetunion, aufgelöst wurde. Aber niemand hörte zu, und die NATO hat sich ständig nach Osten ausgedehnt und mehr Geld, mehr Mitglieder, mehr Waffen gefordert.

Die NATO braucht einen Feind, und ihr auserwählter Feind ist Russland. Das hat nichts mit dem zu tun, was Russland getan hat oder im Moment tut. Wir können nur hoffen, dass die Menschen bereit sind, diese einfache Tatsache zu akzeptieren. Und nicht passiv mit dem Strom von Schimpfwörtern und Verleumdungen mitschwimmen, der entscheidet, was unser Bild vom diesem Land ist.

Russland ist in die Krim “einmarschiert”? Russland hat MH17 “abgeschossen”? Russland hat zwei unglückliche und unfähige Kerle geschickt, um die Skripals zu töten? Russland startete einen unprovozierten Angriff auf drei ukrainische Schiffe im Asowschen Meer?Russland hat mit der Trump-Kampagne gegen Hillary Clinton zusammengearbeitet? Und mit Julian Assange zusammengearbeitet, um das möglich zu machen?

Was alle diese Behauptungen gemeinsam haben, ist, dass es keine Beweise…..