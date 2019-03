Der “Vorsprung” der Lebenserwartung und damit der Lebensqualität wird immer geringer

Bild:AFP

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat gestern ihre aktuellen Zahlen zur Lebenserwartung in den USA vorgelegt. Ein Maßstab für das Wohlergehen der Gesellschaft und der Entwicklung des Wohlstands. Die durchschnittliche US-Lebenserwartung ist das dritte Jahr in Folge erneut um 0,1% / Jahr gesunken und beträgt nun 78,6 Jahre im Durchschnitt. Einer der Gründe dafür sind die in den USA um sich greifende Drogenepidemie und eine zunehmende Zahl von Suiziden.

Die Statistikagentur der Russischen Föderation – Rosstat – hatte zuvor berichtet, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der russischen Bürger bei 71,9 Jahren liege. In Moskau und der Region Moskau liege sie sogar bereits bei 77 Jahren und in Teilen des russischen Kaukasus, wie der Teil-Republik Inguschetien sogar mittlerweile bei 80,8 Jahren. (Als Beispiel hat Deutschland ca. eine Durchschnitts-Lebenserwartung von 80,5 Jahren)

Damit hat Russland nach dem schweren Jahrzehnt der 90-er Jahre und der 2000er-Jahre – was die durchschnittliche Lebenserwartung angeht – sehr stark an den sog. “Westen” und vorallem an die USA aufgeholt. Nicht wenige Experten gehen davon aus, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland die in den USA binnen der nächsten 10 Jahre einholen und überholen werde, wenn man die Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre in USA und Russland mit einbezieht.

Die hauptsächlichen Probleme in Russland liegen auch darin, dass es ein Gefälle im Osten des Landes gibt. Vorallem die medizinische Versorgung in abgelegenen Teilen Sibiriens (nicht in dortigen Metropolen!) und in kleineren Städten und Dörfern deutlich schlechter ist als die in der Region Moskau oder anderen “westlichen” russischen Regionen. Diese Diskrepanz will die russische Regierung in den kommenden Jahren “bekämpfen”. Sollte es Russland gelingen die medizinische Versorgungslage in kleineren Siedlungen / Dörfern sowie die im kalten Osten des Landes deutlich zu verbessern – und den Alkoholkonsum (bereits sehr große Fortschritte!) noch weiter zu senken, so wird Russland in den nächsten 7-10 Jahren in den Top-5 “Club” der Welt einziehen, deren durchschnittliche Lebenserwartung über 80 Jahren liegt und damit u.a. auch die USA überholen.

Quellen:1,2,3