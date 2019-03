Zur Erinnerung: Merkel-Berater Knaus: EU verzichtet auf Zurückschicken, australisches Modell und Grenzsicherung

Soros und von der Leyen hecken was aus … das muss nichts Gutes für Deutschland sein … pic.twitter.com/5630RsSSFP — Christoph Freiherr von Seckendorff (@von_freiherr) 10. Juli 2018

Der Malta-Plan: Die EU verzichtet auf ein Zurückschicken von Mittelmeer-Flüchtlingen, das australische Modell der Internierung und harte Grenzsicherung. Nach dem Gipfel der EU-Regierungschefs in Malta schickte Merkels Berater Gerald Knaus einen eigenen „Malta-Plan“ an seine Unterstützer. Knaus ist Chef des von Georg Soros finanzierten Think Tank „European Stability Initiative“ (ESI), der in Berlin sitzt. Mehr……



…und passend dazu…..

George Soros-Mann berät Angela Merkel in der Flüchtlingskrise

Hinter der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin reihen sich seit Wochen zwie…..