Putin zum Dollar: “Sie schießen sich nicht nur ins Knie, sondern etwas höher!”

In Moskau findet gerade ein live übertragenes Forum zu Investitionen in Russland statt, es nennt sich “Russia is Calling”. Auf der Podiumsdiskussion wurde Putin gefragt, wie Russland sich aus dem Dollar zurückziehen will.

Seine Antwort: “Wir wollen uns nicht aus dem Dollar zurückziehen, der Dollar zieht sich von uns zurück. Die, die diese Maßnahmen ergreifen, schießen sich nicht bloß ins Knie, sondern etwas höher.”

Weiter führte er aus, dass es viele Länder gibt, die nach alternativen Abrechnungswährungen suchen. In Russland würden bereits ca. 30% des…..