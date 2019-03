Nach Macrons Rede: Aufruf zu weiteren Demonstrationen gegen Benzinsteuererhöhung in Frankreich

Am Dienstagmorgen wiesen Vertreter der französischen „Gelbwesten“-Protestbewegung die Rede von Emmanuel Macron zurück, in der er vorgeblich auf die Bedenken der Demonstranten einging, um die Bewegung zu beenden. Nach langen Gesprächen mit dem Ökologieminister François de Rugy am Abend kündigten sie an, dass sie für das kommende Wochenende weitere Proteste planen.

Nach 22 Uhr kamen Eric Drouet und Priscilla Ludosky von dem Treffen und erklärten gegenüber der Presse, sie seien weder mit Macrons Rede noch mit der Diskussion mit de Rugy zufrieden gewesen. Die beiden hatten einige der ersten Facebook-Gruppen gegründet, in denen als Reaktion auf Macrons Erhöhung der ……