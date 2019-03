Kriegsverbrechen: Wird der Saudi-Kronprinz in Argentinien endlich verhaftet?

Bild:

Die argentinischen Behörden erwägen, den Kronprinzen von Saudi-Arabien während des G-20-Treffen wegen möglicher Straftaten zu verhaften. Die mögliche strafrechtliche Verhaftung basiert auf Vorwürfen von Kriegsverbrechen aus dem saudischen Krieg im benachbarten Jemen. Dies geschah, nach dem Human Rights Watch eine Beschwerde bei argentinischen Staatsanwälten eingereicht hatte.

Am 26. November reichte Human Rights Watch bei einer argentinischen Bundesanwaltschaft einen Antrag ein, in dem sie ihre öffentlichen Feststellungen zu angeblichen Verletzungen des Völkerrechts während des bewaffneten Konflikts im Jemen darlegte. In der Vorlage wird auch auf Bi Salman und seine mögliche Mitwirkung an schweren Anschuldigungen wegen Folter und anderer Misshandlungen saudischer Bürger hingewiesen, einschließlich der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi.

Die Verhaftung und die anschließende Anklage sind möglich, da die argentinische Verfassung die universelle Zuständigkeit für Kriegsverbrechen und Folter anerkennt. Das bedeutet, dass Staatsanwälte Kriegsverbrechen untersuchen können unabhängig davon, in welchem Teil der Welt sie begangen wurden. Argentinien hat sich bereits mit ähnlichen Fällen beschäftigt.

Das ganze wäre ja echt schön, wird aber sicherlich nicht passieren. Kriegsverbrecher wie Bush, Blair, Clinton etc. laufen ja auch immer noch frei herum und erhalten in den Transatlantischen Medien immer wieder einen Platz wo sie ihre Kranken Ideen absondern können.