Kommt Pedro in die Russen-Disko…

Vor dem Eingang der Russen-Disko stehen, wie üblich, zwei Security-Kerle. Sie begrüßen freundlich alle Ankömmlinge, tasten den ein oder anderen ab, lassen am Ende aber alle passieren. Dann kommt Pedro. “Ich will nur tanzen!” sagt Pedro. Die Security tastet Pedro ab und lässt ihn in die Disko rein. Pedro ist ein allseits bekannter Hasser der Disko. Täglich stellt er sich in den Park und schreit herum, wie furchtbar diese Disko ist und dass alle ihm helfen sollen, diese Disko zu zerstören. Jetzt will er rein, was offensichtlich eine Provokation ist. Aber er hat relativ freundlich drum gebeten, also gut, darf er rein. Ein Security-Mitarbeiter im Inneren behält ihn im Auge, nichts passiert. Niemand in der Stadt bekommt etwas von Pedros Besuch in der Disko mit.

Eine Woche später. Die gleiche Disko, wie üblich bewacht von den üblichen Sicherheits-Mitarbeitern. Pedro kommt. Er kommt angelaufen, mit verzerrter Grimasse. Die Security-Kräfte strecken die Arme vor und rufen Pedro Warnungen zu, er solle anhalten. Pedro hört nicht. Die Security stellt sich ihm entgegen, fängt ihn ab und schubst ihn weg. Pedro nimmt neuen Anlauf, wird wieder weggeschubst. Aber Pedro hört nicht auf. Daraufhin bekommt er einen Schlag in…..