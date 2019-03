Banken blockieren Kundenvermögen

Egon von Greyerz

Das Wort “Risiko” kann über das Lateinische bis ins Griechische zurückverfolgt werden, wo es Wurzel oder Klippe bedeutete. Und Gefahren dieser Art begegnete auch Odysseus, als er zwischen Skylla und Charybdis hindurchsegelte (die Wahl zwischen Pest und Cholera). Wurzeln und Klippen waren also “Risiken”, von denen Matrosen auf hoher See betroffen waren. Eine modernere Interpretation des Begriffs lautet: “Bestimmung und Bewertung von Gefahren, die uns an der Erreichung unserer Ziele hindern können”.

Nur ganz wenige sind fähig, die enormen Risiken zu bestimmen, denen wir, auf globaler Ebene, aktuell ausgesetzt sind. Unter den ganz wenigen, die diese Risiken bestimmen können, verfügen nicht viele über die Fähigkeit, diese auch zu bewerten oder Schutzmaßnahmen zu treffen.

Die Welt ist nicht vorbereitet auf das, was demnächst kommt

Maximales Risiko erfordert maximalen Schutz. Doch wenn diese Risiken von den….